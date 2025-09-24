إعلان

إلغاء 133 رحلة طيران من وإلى مطار تايوان الرئيسي بسبب إعصار راجاسا

كتب : مصراوي

02:48 م 24/09/2025

علم تايوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

تسبب إعصار راجاسا القوي في إلغاء 133 رحلة طيران كانت متجهة من وإلى مطار تاويوان الدولي في تايوان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تعطيل خدمات نقل الركاب والبضائع، حيث كانت العاصفة القوية التي تعرضت لها أجزاء من شرق تايوان تتجه نحو جنوب الصين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأربعاء، بأنه حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تم إلغاء 105 رحلات ركاب في المجمل - أغلبها على خطوط هونج كونج وماكاو، أو تابعة لشركات طيران في هونج كونج – بالإضافة إلى 28 رحلة شحن طوال اليوم، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن مطار تايوان الدولي.

وحثت الشركة المسافرين على التأكد من حالة رحلاتهم الجوية لدى شركات الطيران قبيل التوجه إلى المطار.

يشار إلى أن إعصار راجاسا اتجه اليوم الأربعاء نحو هونج كونج وماكاو، بعد مروره جنوب تايوان، ثم اتجه نحو جزيرة هاينان، ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية بتلك المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان مطار تايوان إعصار راجاسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة