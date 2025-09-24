إعلان

الرئيس السوري: على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ8 من ديسمبر 2024.. ولن نكون مصدر خطر لأحد

كتب : مصراوي

02:09 ص 24/09/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إن أي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولا ودول الجوار لا سيما تركيا والعراق.

أضاف الشرع: "على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ 8 من ديسمبر 2024 ونحن قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد"، وفقا لسكاي نيوز.

وانطلقت الثلاثاء في نيويورك، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العشرات من زعماء العالم، في نسخة تهيمن عليها قضايا بارزة.

وتفتتح هذه الدورة المناقشات التي تستمر حتى السبت المقبل قبل أن تُختتم يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري.

