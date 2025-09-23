إعلان

رئيس كوريا الجنوبية: سنبدأ رحلة التعايش السلمي مع جارتنا الشمالية

كتب : مصراوي

09:51 م 23/09/2025

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج

وكالات

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، الثلاثاء، أنه يرغب في استعادة الاحترام المتبادل مع كوريا الشمالية.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لي إن بلاده ستبدأ رحلة جديدة نحو التعايش السلمي مع جارتها الشمالية، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون استعادة الثقة المنهارة بين الكوريتين والتحول إلى موقف يقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف لي: "تؤكد حكومة جمهوريا كوريا الجنوبية على احترامها للنظام الحالي في الشمال، وأنها لن تسعى بأي شكل من الأشكال إلى التوحيد عن طريق الدمج أو الانخراط في أعمال عدائية".

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "بناء على هذه المبادئ الثلاثة، نعتزم إنهاء الدائرة المفرغة من التوتر العسكري غير الضروري بين الكوريتين والأعمال العدائية".

لي جاي ميونج رئيس كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

