الخارجية الأمريكية: نريد إنهاء حرب غزة بأسرع وقت لكننا لسنا طرفا فيها

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، الثلاثاء، إن شروط واشنطن وتل أبيب لم تتغير حتى الآن بشأن إنهاء حرب غزة.

وأكد وربيرج، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل و"لكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل ما يجري في غزة"، زاعما أن المدنيين في غزة يدفعون ثمن رفض حماس الاستسلام.

وأشار وربيرج في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن اجتياح مدينة غزة بريا لم يكن يوما هدفا لواشنطن، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء الحرب في غزة بأسرع وقت و"لكننا لسنا طرفا في الحرب".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن قرار حماس شن الحرب على إسرائيل في 7 أكتوبر كان له تداعيات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسط استمرار الحرب.

وأضاف وربيرج: "شركاؤنا يطلبون منا الانخراط المباشر لحل النزاعات ووقف الحروب"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ستركز على ملف السلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب في غزة.

وشدد وربيرج، على أن الولايات المتحدة ليست في عزلة دولية وتؤدي دورا قياديا لإنهاء حرب غزة.