ترامب لعصابات المخدرات في فنزويلا: سنقوم بتفجيركم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، غن إدارته تستخدم في الوقت الحالي "السلطة العليا للجيش الأمريكي" لمواجهة وملاحقة عصابات المخدرات قرب فنزويلا.

وأشار ترامب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الجيش الأمريكي استهدف بثلاث ضربات جوية 3 قوارب يُشتبه في أنها تحمل مخدرات. رغم أنه ترامب أعلن قبل أيام استهداف قارب رابع.

ووجّه ترامب رسالة تحذيرية، قائلا: "إلى كل إرهابي يقوم بتهريب المخدرات السامة إلى الولايات المتحدة، يرجى الحذر من أننا سوف نقوم بتفجيركم من الوجود".

وفي الآونة الاخيرة، تزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا على ضوء اتهامات للأخيرة بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، وهو ما تنفيه كاراكاس.