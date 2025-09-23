الأمم المتحدة: لا يوجد شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يوجد شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لقطاع غزة، لافتًا إلى أن حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف جوتيريش، خلال كلمته اليوم الاثنين، أن هناك أزمات أكثر من اللازم في العالم والإفلات من العقاب يسود، ويجب أن يكون مجلس الأمن أكثر تمثيلا وفعالية لمعالجة الظلم وانعدام المساواة في العالم.



وذكر جوتيريش، أن يجب مواجهة العنصرية والتعصب بكل أشكاله، لان الأمن الحقيقي ينبع من العدالة وحقوق الإنسان هي أساس السلام، وتتطلب إرادة سياسية لتحقيقها



وأشار إلى أن ينبغي إصلاح النظام المالي الدولي حتى يخدم الجميع، لأن أهداف التنمية المستدامة يتم تحقيقها عبر التمويل الجيد وخفض المساعدات يتسبب في أضرار لعدد كبير من البشر.



وعن أزمة المناخ العالمية، قال جوتيريش، إنه أزمة المناخ تتسارع والبعض يحاول إيقاف مسار الطاقة النظيفة مما يضر بالاقتصاد، رغم أن مصادر الطاقة المتجددة أرخص لكنها تحتاج لمزيد من الاستثمار.



ولفت إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لا يزال ممكنا لكن الفرصة تتضاءل، مضيفًا: "مجموعة العشرين يجب أن تقود مسار الطاقة النظيفة وعلى كل الدول أن تفعل المزيد في هذا المسار".



وأكد أنه يجب تسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية لأنها غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير لافتًا إلى أنه يجب خلق حواجز ومعايير للحماية، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير التاريخ.