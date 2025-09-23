رئيس وزراء قطر الأسبق يعلّق على طلب ترامب لقاء قادة دول عربية

وصف رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول العربية بأنه "مهم جدًا"، معتبرًا أنه سيمنح هؤلاء القادة فرصة لطرح رؤيتهم حول حل القضية الفلسطينية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "من المقرر أن يُعقد خلال اليومين المقبلين اجتماع بين الرئيس الأمريكي وقادة قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن. وأعتقد أن هذا اللقاء مهم جدًا، لأنه سيمكن القادة العرب من مناقشة الوضع في قطاع غزة مباشرة مع الرئيس الأمريكي، خاصة في ظل خطورة استمرار الأوضاع الإنسانية هناك".

وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق: "من الضروري أن تطرح هذه الدول الخمس، بوصفها حليفة للولايات المتحدة ولكون قادتها يتمتعون بعلاقات شخصية مع الرئيس ترامب، رؤيتها بصراحة ووضوح. فاستمرار الكارثة في غزة لن يضر فقط بمصالح أمريكا وحلفائها، بل سيمس أيضًا مصالح هذه الدول في المستقبل".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "حل القضية الفلسطينية لا يكون بتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم، بل عبر حل الدولتين الذي يكفل الحقوق المشروعة للطرفين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعات مع عدد من القادة الأجانب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.