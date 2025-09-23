وزير الدفاع السويدي يطالب بتعزيز الاستعداد لأي صراع مسلح

برلين (د ب أ)

في ظل التهديد الذي تشكله روسيا، طالب وزير الدفاع السويدي بول جونسون بتعزيز الاستعداد لأي صراع مسلح.

وقال جونسون، في برلين اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "يجب أن نعتمد عقلية أوروبية جديدة - من عقلية السلام إلى عقلية الاستعداد في زمن الحرب"، مشيرًا إلى أن روسيا تعيد تسليح نفسها بشكل كبير، وتزداد قوة عسكرية بصورة "أكثر فتكًا"، وتحرز تقدمًا كبيرًا في مجال الأسلحة بعيدة المدى والحرب الإلكترونية.

وحذر جونسون من أن التطورات داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تسير في نفس الاتجاه في كل مكان، وقال: "نحن نتحدث عن تنوع في الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف. هذا ليس بالأمر الجيد. لا أريد أن أرى تفتيتا في الاستثمارات الدفاعية... كما نلاحظ تناقصا متزايدا في عدد الحلفاء الذين يتحملون عبء المساعدات المالية لأوكرانيا".

وخلال نقاش المائدة المستديرة في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، دعا جونسون إلى زيادة التعاون الدفاعي مع ألمانيا، مضيفا أنه يتعين على الحكومات تعزيز التوحيد القياسي للأسلحة والعمل بعقود طويلة الأجل. وقال جونسون، الذي انضمت بلاده إلى حلف الناتو العام الماضي: "أريد أن نهاجم البيروقراطية بقوة".

وتحدث الوزير عن 4 أوجه شبه بين السويد وألمانيا، موضحًا أن كلا البلدين يتمتعان الآن بإنفاق دفاعي مرتفع تاريخيًا، وإن كان ذلك بعد فترة طويلة من نقص التمويل. علاوة على ذلك، يواجه البلدان نفس التحديات مع الحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي في منطقة بحر البلطيق، على حد تعبيره.

ودعا جونسون إلى معالجة مشتركة لقدرات وإمكانات الصناعات الدفاعية في كلا من السويد وألمانيا والسعي نحو زيادة الإنتاج، مؤكدا ضرورة أن تتبنى ألمانيا والسويد أيضا فهما مشتركا لوضع في حرب أوكرانيا، وقال: "نرى أوكرانيا درعا - أو سيفا إذا أردنا - ضد توسع عسكري روسي".