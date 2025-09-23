موناكو تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلن أمير موناكو ألبير الثاني، خلال خلال كلمته اليوم الاثنين، في مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، اعتراف بلاده بدولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

وقال أمير موناكو ألبير الثاني، إن حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم والسلام يبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين.

وأضاف: "نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حل دائم ومتوازن وتحرير كل المحتجزين ونزع سلاح حماس".

ومن جانبه، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين، خلال كلمته بمؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين.

وقال ماكرون في كلمته، "سنربط تعاوننا مع إسرائيل بما تقوم به لتحقيق السلام.. والاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتح الطريق لمفاوضات جادة بين الطرفين".

أكد الرئيس الفرنسي، أن الوقت قد حان لوقف الحرب الدائرة في غزة، مشددًا على أن وعد إقامة دولة فلسطينية لا يزال غير مكتمل منذ عقود.

وقال ماكرون: "نحن نتحمل مسؤولية جماعية عن فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن وحشية هجوم السابع من أكتوبر صدمت إسرائيل والعالم.

وشدد ماكرون على ضرورة أن يسود القانون أمام منطق القوة، داعيًا إلى السلام في فلسطين، ومعتبرًا أن الوقت قد حان لإحلال سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس الفرنسي: "حان وقت الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا: "علينا أن نعترف بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في عزلة، كما أن اتفاقات أبراهام وكامب ديفيد قد تكون معرضة للخطر بسبب إسرائيل".

وأضاف ماكرون: "وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين، ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".