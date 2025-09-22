محمود عباس: نريد دولة فلسطينية غير مسلحة
كتب- عبدالله محمود:
محمود عباس أبو مازن
طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية بدون سلاح.
وقال عباس خلال كلمته عبر الفيديو،: "نريد دولة فلسطينية غير مسلحة، وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".
وأضاف عباس: "نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الأسرى"، مجددًا المطالبة بـ"وقف الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الضم".
وأوضح الرئيس الفلسطيني: "نحن نعمل على أجندة إصلاح شاملة لتنفيذها خلال عامين على الأكثر"، لافتًا إلى أن "ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر مدان بشكل كامل".
كما تعهد الرئيس الفلسطيني: "نلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد حرب غزة وخلال عام واحد، مع صياغة دستور مؤقت"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".