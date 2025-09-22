إعلان

جوتيريش في مؤتمر حل الدولتين: إنكار الدولة الفلسطينية هدية للمتطرفين

كتب : مصراوي

10:50 م 22/09/2025

أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أن إنكار الدولة الفلسطينية هو بمثابة هدية للمتطرفين من الجانبين، مشددًا على أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.

وقال جوتيريش: "سيناريو الدولة الواحدة ليس البديل، ويجب أن نلتزم بحل الدولتين قبل فوات الأوان".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أدعو إلى وقف فوري للنار في غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي من إسرائيل للشعب الفلسطيني".

وتابع: "أرحب بالتدابير الدولية لحشد الدعم لحل الدولتين، وأعبر عن خيبة أملي من حرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة".

وختم جوتيريش كلمته قائلًا: "أشكر السعودية وفرنسا على الدعوة لانعقاد مؤتمر حل الدولتين".

