إعلان

ماكرون في مؤتمر حل الدولتين: الاعتراف بدولة فلسطين هزيمة لحماس

كتب : مصراوي

10:38 م 22/09/2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وقال ماكرون: "محمود عباس التزم بتحقيق الإصلاحات وإبعاد حماس عن غزة"، مشددًا على أن "الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لأجل السلام، وهو الحل الوحيد الذي سيسمح لإسرائيل بالعيش بسلام".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "فرنسا مستعدة لدعم مهمة دولية للاستقرار في غزة، ومستعدة لتدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية. سندرب قوات لإدارة الأمن في غزة ونزع سلاح حماس بدعم الشركاء".

وتابع ماكرون: "يجب تحقيق الوعد الأصلي وهو تحقيق الدولتين، وأن يسود القانون أمام القوة، كما أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون لإعادة الإعمار والاستقرار في غزة".

وأشار إلى أن "حماس هُزمت عسكريًا بتحييد قادتها"، مضيفًا أن "الاعتراف بدولة فلسطين هزيمة لحماس".

وشدد ماكرون على أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة"، معلنًا: "فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين، والدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح".

واختتم الرئيس الفرنسي تصريحاته قائلاً: "سننشئ سفارة فرنسية في دولة فلسطين فور الإفراج عن الأسرى، وفرنسا ستتابع تنفيذ السلطة الفلسطينية لالتزاماتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون حماس الاعتراف بفلسطين مؤتمر نيويورك فرنسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل