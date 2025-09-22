أكسيوس: ترامب يستعد لطرح مقترح جديد لإنهاء حرب غزة

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم طرح مقترح لإنهاء الحرب على قطاع غزة خلال اجتماعه مع عدد من القادة العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الأمريكي، ستكون هذه المرة الأولى التي يعرض فيها ترامب بشكل مباشر مقترح للحل، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ أشهر.

وأفاد التقرير بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في الاجتماع مع ترامب وقادة الدول العربية.

وكانت وجهت الإدارة الأمريكية دعوات إلى قادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث من المتوقع أن تتركز المناقشات على قضايا الأمن الإقليمي وسبل وقف التصعيد في غزة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة".

وأضاف أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.