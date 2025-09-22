إعلان

الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يعرض كل اتفاقات المنطقة للخطر

كتب : مصراوي

08:26 م 22/09/2025

ماجد بن محمد الأنصاري

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يضع كل الاتفاقات المبرمة بالمنطقة في خطر.

وأشار الأنصاري، في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر استهدف مبدأ الوساطة بين الخصوم وحل الصراع سلميا.

وأكد المسؤول القطري، أن تأثيرات الغارة التي استهدفت اجتماعا لمسؤولي حماس في التاسع من سبتمبر الجاري، تجاوزت حدود الدول الخليجية، لافتًا إلى أنها لم تغير المجتمع القطري فحسب، بل غير أيضا تصور مجلس التعاون الخليجي للتهديد الذي تشكله إسرائيل لأول مرة في تاريخ الكتلة.

