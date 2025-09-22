الشرع: حصر السلاح بيد الدولة يحمي سوريا من النزاعات

وكالات

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إنه كانت هناك قطيعة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات متوترة مع الغرب، ولكن هناك الآن مرحلة جديدة والتي يمكن البناء عليها بشكل عام.

وطالب الشرع، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، برفع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا بسبب النظام السابق، موضحًا "الرئيس دونالد ترامب أزال بعض العقوبات وعلى الكونجرس أن يتحرك لرفع ما تبقى منها".

وأضاف الرئيس السوري، أن "هناك أطراف تحاول إثارة النعرات الطائفية وتريد من سوريا أن تكون صندوق بريد، وحصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات".

وأكد الشرع، أن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة منذ توليه الرئاسة، والتي تعد إعلان حرب، مضيفًا: "ولكن سوريا ذاهبة باتجاه ألا تشكل أراضيها أي تهديد لأي منطقة".

وأشار الرئيس السوري إلى أن الطريق إلى الأمان عبر المرحلة الأولى من الاتفاق الأمني، مضيفًا:"إذا كانت لدى إسرائيل مخاوف فيمكن أن تتم مناقشتها عبر وسطاء".