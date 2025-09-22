(د ب أ)

تُصرّ الحكومة الألمانية على رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية قبل التوصل إلى حل تفاوضي رغم تغير موقف شركاء أساسيين لألمانيا من هذه القضية.

وقال زباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الاثنين :"لدينا تقييم مختلف للوقائع وربما يكون لدينا، إذا جاز التعبير، موقف مختلف في هذا الشأن".

وكانت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد اعترفت بدولة فلسطين أمس الأحد، فيما كانت ألمحت فرنسا إلى أنها تعتزم الإقدام على هذه الخطوة، التي تُعد رمزية بالدرجة الأولى رغم معارضة إسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستدعم حزمة العقوبات الأوروبية المرتقبة ضد إسرائيل، أشار المتحدث إلى تصريحات المستشار فريدريش ميرتس، إلى أن الحزمة قيد الدراسة، وأن الحكومة ستتبنى موقفا منها بحلول موعد الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي في كوبنهاجن خلال أكتوبر المقبل، على أن يكون هذا الموقف معتمدًا من الحكومة بأكملها.