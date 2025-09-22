إعلان

الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخًا أُطلق من غزة

كتب : مصراوي

03:49 م 22/09/2025

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة باتجاه ناحل عوز وتنفيذ محاولة اعتراض يجري التحقق من نتائجها.

وفي سياق منفصل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بإصابة ضابط بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من قِبل عناصر من المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وجاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك مع تكثيف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع الفلسطيني المُدمر، أهمها مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 26 شخصًا منذ فجر اليوم، بينهم 22 في المدينة.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة

