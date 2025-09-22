بعد الاعتراف بدولة فلسطين.. بريطانيا تحذر إسرائيل من ضم الضفة

وكالات

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك ردًا محتملًا على قرار لندن الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها كوبر مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كوبر، إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تل أبيب يجب ألا تستخدم الاعتراف البريطاني ذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن قرار الاعتراف يعكس حرص بريطانيا على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطين يسير جنبًا إلى جنب مع الاعتراف بدولة إسرائيل، مع التشديد على أهمية ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.

وفي المقابل، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة، واصفًا إياها بأنها "مكافأة للإرهاب".