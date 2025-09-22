إعلان

إسرائيلي ينتحل صفة موظف بالشاباك ويتسلل لمطار بن جوريون ويستجوب مسافرين

11:10 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره، وصاحب سجل جنائي طويل، بعد الاشتباه في انتحاله صفة موظف بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مستخدمًا بطاقة هوية مزورة.

وبحسب ما كشفته قناة i24NEWS، تمكن المشتبه به خلال الأسابيع الماضية من دخول مناطق مصنفة "سرية" في محيط مطار بن جوريون، حيث تواصل مع مفتشي الحدود بل واستجوب مسافرين كما لو كان ضابطًا أمنيًا.

وخلال تفتيش سيارته – التي تبين أنها تابعة لأحد أفراد وحدة طوارئ – عثرت الشرطة على عدة بطاقات مزورة إضافية، إضافة إلى مسدس بلاستيكي، ما أثار الشكوك حول نيته استغلالها في عمليات احتيالية أخرى.

واختار الرجل تمثيل نفسه أمام المحكمة، مدعيًا أن الوثائق المضبوطة بحوزته وجدها بالصدفة وكان ينوي تسليمها، وأن وجوده في المطار كان بدافع مرافقة صديق عائد من الخارج. غير أن هذه الرواية – وفق الشرطة – تتناقض تمامًا مع الأدلة المتوافرة.

وقال مصدر في التحقيق قال للقناة إن القضية "معقدة للغاية"، مرجحًا وجود متورطين آخرين، فيما أوصت المحكمة ببحث إمكانية إحالة الملف إلى جهاز الشاباك نفسه أو إشراكه بشكل مباشر في التحقيق نظرًا لخطورة المخالفات.

