الجيش الإيراني: أي اعتداء علينا سيُواجه برد سريع وقوي

10:32 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الجيش الايراني

وكالات

قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، إن أي اعتداء علي بلاده سيُواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وهدد حاتمي، خلال لقاءه محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري، أنه "إذا ارتكب العدو خطأ مرة أخرى فسيتلقى ردًا صارمًا يجعله يندم كثيرًا".

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، عبد الرحيم الموسوي، إن العدو فشل خلال الحرب بمواجهة "قدراتنا العسكرية المحلية وإمكاناتنا الإقليمية".

وأمس الأحد، أكد الجیش الإیراني، في بيان، أنه أكثر استعدادًا من أي وقتٍ مضى، وثابت كـ"الجبل" حتى آخر نَفَس في الدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام.

