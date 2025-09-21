سوريا: تحديد يوم 5 أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات مجلس الشعب

وكالات

أعلنت اللجنة العليا السورية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشعب في الدوائر بمختلف المحافظات السورية، اليوم الأحد.

وحددت اللجنة، يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر القادم لإجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات السورية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت اللجنة، إلى أن قرارها جاء استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم 66 لعام 2025 والمرسوم رقم 143 للعام نفسه.

وأصدرت اللجنة، يوم أمس السبت، قرارا بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري.