إعلان

سوريا: تحديد يوم 5 أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات مجلس الشعب

06:49 م الأحد 21 سبتمبر 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت اللجنة العليا السورية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشعب في الدوائر بمختلف المحافظات السورية، اليوم الأحد.

وحددت اللجنة، يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر القادم لإجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات السورية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت اللجنة، إلى أن قرارها جاء استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم 66 لعام 2025 والمرسوم رقم 143 للعام نفسه.

وأصدرت اللجنة، يوم أمس السبت، قرارا بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا انتخابات برلمان سوريا أحمد الشرع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة