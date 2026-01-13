إعلان

فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي وضع الحماية المؤقتة للصوماليين

كتب : مصراوي

04:12 م 13/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أفادت شبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنهي وضع الحماية المؤقتة (TPS) لآلاف الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، ما يلزمهم بمغادرة البلاد بحلول 17 مارس.

ونقل التقرير عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قولها إن "الأوضاع في الصومال تحسنت إلى درجة لم تعد تستوفي متطلبات القانون لمنح وضع الحماية المؤقتة". ولم يتسنّ على الفور التواصل مع ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي لتأكيد التقرير.

وفي نوفمبر، قال ترامب إنه سيُنهي فورًا الحماية المؤقتة من الترحيل للصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا، مُسرِّعًا إنهاء برنامج بدأ عام 1991 في عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب.

وكان ترامب قد وصف مينيسوتا سابقًا بأنها "مركز لأنشطة غسل أموال احتيالية"، في ظل حكم الحاكم الديمقراطي تيم والز، في إشارة بدت ردًا على تقارير إعلامية غير مؤكدة، تداولها عدد من المشرعين الجمهوريين، تفيد بأن حركة الشباب الصومالية المسلحة استفادت من عمليات احتيال نُفذت في مينيسوتا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سار عشرات الآلاف في شوارع مينيابوليس احتجاجًا على مقتل امرأة برصاص أحد عناصر الهجرة الفدراليين.

وبحسب فوكس نيوز، هناك 2,471 مواطنًا صوماليًا في الولايات المتحدة يتمتعون حاليًا بوضع الحماية المؤقتة، إضافة إلى 1,383 آخرين لديهم طلبات TPS قيد النظر، وذلك نقلًا عن مصادر في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

ووفقًا لبيانات عام 2025 الصادرة عن دائرة الأبحاث التابعة للكونغرس الأمريكي (غير الحزبية)، يبلغ عدد المولودين في الصومال الذين يتمتعون بوضع TPS على مستوى البلاد 705 أشخاص.

