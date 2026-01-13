وزير الخارجية يشدد على أولوية الحفاظ على وحدة السودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بالسيد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان. وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية دعم مصر الثابت للسودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعرب الوزير عن ترحيب مصر بمشاركة المبعوث الأممي في أعمال الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان، والمقرر عقده في القاهرة غدًا 14 يناير، معربًا عن تطلع مصر إلى أن تُسهم مخرجات الاجتماع في دفع الجهود الدولية الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان، وذلك في إطار التنسيق القائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الآلية الرباعية الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه تطورات الأزمة السودانية، مشددًا على أولوية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعلى الأهمية البالغة لصون مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار. كما تناول نتائج الاتصالات المصرية المستمرة مع الجانب السوداني، بما في ذلك زيارته إلى بورتسودان في نوفمبر 2025.

وأشار الوزير إلى الجهود والاتصالات المصرية الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مستعرضًا في هذا السياق أوجه الدعم المصري المتواصل للشعب السوداني، في ظل استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين على أراضيها، ومؤكدًا استمرار اضطلاع مصر بمسؤولياتها الإنسانية والتاريخية تجاه السودان وشعبه الشقيق.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن بالغ تقديره للدور المصري المحوري في دعم السودان، مثمنًا الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها مصر، ومشيدًا باستضافتها لأعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين، فضلًا عن دورها النشط في دعم المسارات الرامية إلى وقف إطلاق النار، والعمل مع الشركاء الدوليين لتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية سياسية شاملة، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتعزيز فرص الاستقرار في البلاد.