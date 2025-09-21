إعلان

رئيس وزراء كندا: سنعترف اليوم بالدولة الفلسطينية

04:15 م الأحد 21 سبتمبر 2025

مارك كارني

وكالات

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، أن بلاده ستعترف اليوم الأحد بالدولة الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وفي سياق منفصل، ستعترف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين اليوم، وفق ما قاله نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي.

وأعلنت 10 دول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

ووفق بيان الإليزيه، فإنه إلى جانب فرنسا، قررت بريطانيا، أستراليا، كندا، لوكسمبورج، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.

مارك كارني الدولة الفلسطينية بريطانيا ديفيد لامي
