

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عليه أن يحظى بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعمله في إنهاء عدد من الحروب حول العالم.

وأضاف ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران"، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مستشفى للعالم.

وأضاف ترامب: من خلال الرسوم الجمركية وضعنا حدا لاستغلال دول العالم لنا، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى إنه سيرشح ليندسي هاليجان لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، وفقا لسكاي نيوز.