إعلان

ترامب: عليّ أن أحظى بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملي في إنهاء الحروب حول العالم

04:48 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عليه أن يحظى بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعمله في إنهاء عدد من الحروب حول العالم.

وأضاف ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران"، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مستشفى للعالم.

وأضاف ترامب: من خلال الرسوم الجمركية وضعنا حدا لاستغلال دول العالم لنا، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى إنه سيرشح ليندسي هاليجان لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي نهاء الحروب حول العالم ائزة نوبل للسلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"