إعلان

اندلاع اشتباكات مسلحة بعد توقف التوتر الأمني لفترة وجيزة غربي طرابلس

03:38 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

طرابلس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اندلاع اشتباكات مسلحة بعد توقف التوتر الأمني لفترة وجيزة غربي طرابلس

وكالات

اندلعت في الساعات الأولى من صباح الأحد، اشتباكات مسلحة عند الإشارة الضوئية قرب سوق الخضروات في بلدية جنزور، المدخل الغربي للعاصمة طرابلس.

ونشبت الاشتباكات بين "القوة المشتركة جنزور" بقيادة محمود جعفر وقوة أخرى تابعة للقيادي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي منير السويح.

وبدأت القصة بتوتر أمني مساء السبت، أدى إلى غلق الطريق الساحلي في المنطقة، فيما تدخل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، وأمر بفتح الطريق ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وعادت الاشتباكات مجددا صباح الأحد، حيث استخدمت خلالها أسلحة متوسطة وامتدت إلى الأحياء السكنية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ورجحت مصادر محلية أن سبب التصعيد هو مهاجمة عناصر من القوة المشتركة جنزور لوكر تابع لبيع المخدرات ينسب للقيادي منير السويح، ما أدى إلى اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين.

حتى اللحظة، لم ترد تقارير مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية أو المادية، فيما لم يصدر أي بيان إضافي بشأن الحادثة من طرف وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طرابلس الاشتباكات في طرابلس ليبيا عودة الاشباكات في ليبيا عودة الاشباكات في طرابلس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"