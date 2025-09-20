متظاهرون يقتحمون مقر حزب الليكود احتجاجا على رئيس الشاباك الجديد

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن مئات المتظاهرين المناهضين لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تجمعوا أمام مقر حزب الليكود في كفار سابا، حيث أقام الحزب حفلا بمناسبة رأس السنة العبرية بحضور وزراء وأعضاء في الكنيست.

وأفادت القناة العبرية، بأن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى المقر فيما تمكن العشرات من اقتحام المبنى.

ووفق القناة، أظهرت تسجيلات مصورة قوات الشرطة وهي تمنع المتظاهرين من التقدم نحو قاعة الفعالية، مشيرة إلى أن الشرطة نجحت في إخلاء المقر بعد تحصن بعض المتظاهرين داخل المنطقة، حيث جلسوا على الأرض محاولين منع الإخلاء، بينما استخدمت القوات إجراءات لتفريقهم.

وجاءت الاحتجاجات رفضا للتعيين المتوقع للعقيد المتقاعد ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، مع مطالبات بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وهتف المتظاهرون ضد الحاضرين من الوزراء وأعضاء الكنيست، متهمين إياهم بـ"الاحتفال بينما إسرائيل تنهار"، مؤكدين معارضتهم تسليم "مفاتيح الأمن لجماعة خطيرة".