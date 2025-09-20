حماس: استخدام الاحتلال عربات مفخخة بغزة جريمة تطهير عرقي

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، إن الاستهداف المتعمد صباح اليوم لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع مستشفى الشفاء رسالة دموية إرهابية موجهة للأطباء لدفعهم قسرا إلى ترك المدينة.

وأشارت حماس، إلى أن استخدام الاحتلال الفاشي عربات مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات وتسييرها إلى عمق الأحياء السكنية في غزة وتفجيرها يعد جريمة حرب ترقى لعملية تطهير عرقي.

وأوضحت حماس، أن على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 65 ألفا و208 والمصابين إلى 166 ألفا و271 منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى وفاة اثنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 442 منهم 147 طفلا.