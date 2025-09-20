مصر ‎ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية



كتبت- أسماء البتاكوشي:

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي المتزايد لدعم الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أن هذا الدعم الدولى المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يبرهن على عدالة القضية الفلسطينية والحرص الدولي المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه.

وتجدد مصر التأكيد أنه لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الا من خلال تسوية تستند الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفقاً للمقررات الدولية. وتحث مصر الدول التى لم تعترف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوة لنصرة الإنسانية والعدالة.

وتشدد مصر على أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية والاستخدام المفرط للقوة ومواصلة مساعي فرض الأمر الواقع والهيمنة لتقويض حل الدولتين من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير لن تسهم سوى في تأجيج مشاعر الكراهية والعداء ونشر التطرف والعنف بالمنطقة، وتؤكد مصر مجددا رفضها الكامل للتهجير تحت أى مسمى أو ذريعة، وتشدد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن المستدام بالمنطقة هو اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.