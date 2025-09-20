قطر تسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي

وكالات

سلمت دولة قطر رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقرات سكنية لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وقام عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لقطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بتسليم الرسالة.

وأكدت قطر في الرسالة أن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الهجوم بموجب القانون الدولي.

ويوم 9 سبتمبر الجاري، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.









