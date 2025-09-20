ماكرون يبحث مع بن سلمان التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه تحدث للتو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مؤتمر حل الدولتين.

وأضاف ماكرون، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن مؤتمر حل الدولتين الذي سترأسه بلاده مع السعودية في نيويورك يجب أن يكون خطوة في تعبئة المجتمع الدولي.

وتابع: "تبني 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يمثل نقطة تحول في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط".

تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية.



لقد شكّل اعتماد ١٤٢ دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة تحوّل في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.



يجب أن تتيح لنا المؤتمر حول حل الدولتين، الذي سنترأسه معًا في نيويورك يوم الاثنين،… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2025

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة في نيويورك، وعقب الاجتماعات، سيُعقد مؤتمر حل الدولتين.