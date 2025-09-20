إعلان

ماكرون يبحث مع بن سلمان التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك

03:08 م السبت 20 سبتمبر 2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه تحدث للتو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مؤتمر حل الدولتين.

وأضاف ماكرون، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن مؤتمر حل الدولتين الذي سترأسه بلاده مع السعودية في نيويورك يجب أن يكون خطوة في تعبئة المجتمع الدولي.

وتابع: "تبني 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يمثل نقطة تحول في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة في نيويورك، وعقب الاجتماعات، سيُعقد مؤتمر حل الدولتين.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
