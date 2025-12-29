مدته 15 عامًا.. زيلينسكي يكشف عرضًا أمريكيًا بشأن الضمانات الأمنية

كتبت- سهر عبد الرحيم:

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أشار، خلال لقائهما الأحد في فلوريدا، إلى أنه سينظر في تمديد الضمانات الأمنية التي سيتم تقديمها لكييف لأكثر من 15 عامًا ، وهو أول مؤشر على إطار زمني لها.

وقال زيلينسكي، إنه طلب من ترامب ضمانات أمنية تصل إلى 50 سنة حتى تتمكن من أن تكون رادعًا فعالًا ضد المزيد من "العدوان الروسي"، بحسب صحيفة "الجارديان".

وأشار إلى أن هذه الضمانات ستحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وكذلك برلمانات الدول الأخرى المشاركة في الإشراف على أي تسوية.

لم تُعلن تفاصيل الضمانات الأمنية، لكن زيلينسكي قال إنها تشمل كيفية مراقبة اتفاق السلام، فضلًا عن "وجود" الشركاء. ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه يعتبر وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا جزءًا ضروريًا من الضمانات الأمنية لكييف كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "أعتقد أن وجود القوات الدولية يمثل ضمانة أمنية حقيقية، وهو بمثابة تعزيز للضمانات الأمنية التي يقدمها لنا شركاؤنا بالفعل".

بينما أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها لن تقبل بنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا .

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نُشرت الأحد، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أي وحدات عسكرية أوروبية تُرسل إلى أوكرانيا ستعتبرها القوات الروسية "أهدافًا عسكرية مشروعة".

ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة حتى الآن بشأن التفاصيل التي كشف عنها زيلينسكي والتي تمتد لـ 15 عامًا.

ومن المقرر أن يجتمع حلفاء كييف في باريس مطلع يناير المقبل من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل دولة" في الضمانات الأمنية، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.