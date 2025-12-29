قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية تمكنت من تنفيذ المهام في محور زابوروجيا رغم استعدادات العدو لسنوات طويلة للدفاع عنه.

وأضاف بوتين في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه يجب استمرار الهجوم حتى يتم تحرير زابوروجيا في المستقبل القريب.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة وقف محاولات العدو عرقلة تطور الوضع في كوبيانسك بشكل حاسم.

وأكد بوتين، أن القوات الروسية ستواصل ضمان أمن المناطق الحدودية الروسية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، إلى أن القوات الروسية تتقدم على خط التماس مع العدو الأوكراني، مؤكدًا أنهم نجحوا في تحرير 6640 كم مربعا خلال هذا العام.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، أن أوكرانيا تركز على الدفاع وتحاول شن هجمات مضادة.

وأوضح أن قوات من كوريا الشمالية ساعدت روسيا في تحرير كورسك وفي عمليات إزالة الألغام.