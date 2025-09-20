إعلان

إسرائيل تعرب عن قلقها إزاء "انتهاك" روسيا المجال الجوي لإستونيا

11:54 ص السبت 20 سبتمبر 2025

جدعون ساعر

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل قلقة إزاء "انتهاك" روسيا المجال الجوي لإستونيا، مضيفًا أن هذه "الخروقات" إلى جانب التطورات الأخيرة في بولندا تهدد الاستقرار والسلام بالمنطقة.

وأفادت حكومة إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن 3 طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي أمس الجمعة وسط أجواء متوترة بشكل متزايد على الجناح الشرقي للحلف.

وذكرت الحكومة، أن الطائرات المقاتلة الثلاث من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني دون إذن وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، مضيفة أنها قدمت احتجاجًا إلى أعلى دبلوماسي روسي في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

جاءت هذه الحادثة بعد أسبوع من دخول أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، مما دفع طائرات حلف الناتو إلى إسقاط بعضها، وقال مسؤولون غربيون إن روسيا كانت تختبر استعداد التحالف وعزمه، وفق "رويترز".

جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي
