شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

05:26 ص السبت 20 سبتمبر 2025

قصف إسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي كانت تؤوي نازحين وسط مدينة غزة؛ وذلك في بيان عاجل نقلته سكاي نيوز.

وأشارت المصادر إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أيضًا المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة، ما أدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية جديدة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن 44 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر الجمعة، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في غزة.

وفي السياق، أفاد الدفاع المدني بأن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس، هربًا من العمليات العسكرية المتصاعدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استعداده لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، ودعا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تتعرض لقصف مكثف منذ بدء الهجوم البري الثلاثاء الماضي.

