ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس الصيني

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ نظيره الصيني وافق على صفقة تتعلق بتطبيق "تيك توك"، مشيرًا إلى أنّ الصين تبدي رغبة واضحة في الانفتاح على العالم.

وأوضح ترامب أنّ مكالمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناولت عددًا من القضايا الدولية، على رأسها الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين البلدين في الملفات الحساسة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنّ بلاده مصممة على مكافحة الجريمة في شيكاغو، لافتًا إلى أنّ انتهاك روسيا أجواء إستونيا قد يترتب عليه تداعيات خطيرة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".