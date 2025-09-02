ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يعرقله أي هجوم

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مقبول"، داعيًا واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم أو محاولات لضم الأراضي، مشيرًا إلى أنه بحث مع ولي العهد السعودي ترتيبات المشاركة المشتركة في رئاسة مؤتمر حول حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر المقبل.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن الهدف من المؤتمر هو حشد دعم دولي لحل الدولتين، الذي اعتبره "السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما دعا ماكرون إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونشر قوة استقرار في القطاع.