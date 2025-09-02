إعلان

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يعرقله أي هجوم

10:57 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مقبول"، داعيًا واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم أو محاولات لضم الأراضي، مشيرًا إلى أنه بحث مع ولي العهد السعودي ترتيبات المشاركة المشتركة في رئاسة مؤتمر حول حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر المقبل.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن الهدف من المؤتمر هو حشد دعم دولي لحل الدولتين، الذي اعتبره "السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما دعا ماكرون إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونشر قوة استقرار في القطاع.

