وزير الرياضة الإسرائيلي: لا إمكانية لإقامة دولة فلسطينية

09:10 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر

وكالات

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر قوله إنه لا يوجد أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن القيادة السياسية هي الجهة الحاسمة في اتخاذ القرارات.

وأوضح زوهر في التصريحات التي نقلتها القناة العبرية، أن الموقف الرسمي يتمثل في التوصل إلى "صفقة شاملة تنهي الحرب، وتعيد الأسرى، وتنهي حكم حماس"، مشددًا على أن إسرائيل الآن في "مرحلة إنهاء الحرب بالحسم، سواء عبر احتلال قطاع غزة أو من خلال استسلام حماس".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الحكومة ستعمل على "بسط السيادة على كل البلاد"، في إشارة إلى رفض أي مسار سياسي يقود إلى قيام دولة فلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل دخلت ما وصفها بـ"مرحلة الحسم" في حربها، مؤكداً أن "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له: "سنقود إسرائيل إلى نصر جارف، ونقاتل في حرب شرعية ولن ننسى ما جرى في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن حكومته تعمل على هزيمة حركة حماس.

وأكد نتنياهو أن المرحلة الحالية تمثل الحسم في مسار الحرب، وأن الهدف المركزي يبقى هزيمة حماس بشكل كامل.

وزير الرياضة الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية احتمال لإقامة دولة فلسطينية صفقة شاملة تنهي الحرب مرحلة إنهاء الحرب بالحسم استسلام حماس
