جيش الاحتلال: بدأنا المناورة في غزة.. حماس لن تجد مكانًا تختبئ فيه

وكالات

زار رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قاعدة نحشونيم اليوم (الثلاثاء)، وتحدث مع جنود الاحتياط الذين التحقوا بالجيش صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على هزيمة حركة حماس: "نحن نهزم الأعداء"، وذلك في الوقت نفسه، الذي دعت عائلات الأسرى في مظاهرة إلى الموافقة على صفقة الأسرى.

وأضاف "زامير" خلال زيارته: "لن تجد حماس مكانًا تختبئ فيه منا، أينما وجدناهم، كبارًا كانوا أم صغارًا، فإننا نلحق بهم الضرر باستمرار، نستعد لمواصلة الحرب، وسنكثف ونعمق عملنا، ولهذا السبب اتصلنا بكم".

قال: "لقد بدأنا بالفعل المناورة في غزة، حتى لا يكون هناك أي شك، نحن ندخل بالفعل أماكن لم تُدخل من قبل، ونعمل هناك بقوة وجبروت وبطولة وروح استثنائية، أود أن أقول لكم إنه لا يوجد في أي مكان يقدم الجيش الإسرائيلي أي شيء إلا أنه حاسم، لن نوقف الحرب حتى نهزم حماس".

وفي السياق ذاته كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من رئيس الأركان الإسرائيلي في اجتماع عاصف للحكومة استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، قائلا إنه غير مطروح على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعه إلى عدم قبول اتفاق جزئي.