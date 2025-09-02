بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي غزة

وكالات

أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بشدة جميع أشكال العنف ضد الصحفيين في غزة، داعيًا إسرائيل إلى ضمان قدرتهم على أداء عملهم بأمان.

وشدد لامي على ضرورة التحقيق في كافة الهجمات التي استهدفت الصحفيين في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً في الوقت نفسه وجوب إجراء تحقيق مستقل وكامل في الهجوم على مستشفى ناصر بقطاع غزة.

ووصف الوزير البريطاني الوضع الإنساني في غزة بأنه "مروع"، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة لبلاده هي وقف إطلاق النار بشكل فوري، والإفراج غير المشروط عن الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائماً ويقود إلى خطة سلام شاملة، لافتاً إلى أن ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين لا يتحقق عبر سفك الدماء، بل من خلال الدبلوماسية.