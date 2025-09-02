بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي بغزة

وكالات

أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بشدة كل أشكال العنف ضد الصحفيين في قطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بضمان عمل الصحفيين بأمان.

ودعا لامي، اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق في جميع الهجمات على الصحفيين بغزة ومقاضاة المسؤولين عنها، مضيفًا أنه لا بد من إجراء تحقيق مستقل وكامل في الهجوم على مستشفى ناصر بقطاع غزة.

وحذر من أن الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع، موضحًا أن أولويات بريطانيا في غزة وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وإدخال المساعدات.

وشدد وزير الخارجية البريطاني، على أن وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائمًا ويقود إلى خطة سلام، مشيرًا إلى أن ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء.