إعلان

أردوغان ينتقد قرار أمريكا إلغاء تأشيرات الفلسطينيين لحضور اجتماع الأمم المتحدة

03:52 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار وزارة الخارجية الأمريكية منع منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

ونقل بيان صادر عن مكتب أردوغان قوله لصحفيين على متن رحلة العودة من الصين اليوم: "هذه الخطوة لا تتناسب مع مبرر وجود الأمم المتحدة.. يجب مراجعة القرار على نحو عاجل. الجمعية العامة للأمم المتحدة موجودة لمناقشة قضايا العالم وإيجاد حلول لها"، وفق وكالة "رويترز".

ولفت أن عدم حضور الوفد الفلسطيني للجمعية العامة لن يُرضي إلا إسرائيل، مشيرًا إلى أن المتوقع من الولايات المتحدة هو أن تقول كفى لمجازر إسرائيل ووحشيتها.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية من بينهم الرئيس محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب أردوغان الفلسطينيين وزارة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح