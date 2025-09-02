مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان بلجيكا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة تاريخية مهمة تدعم الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة متصلة الأراضى على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد مصر، أن هذا القرار، بالإضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، هو تجسيد عملي للدعم الدولي الواسع للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، والرغبة الدولية في تحقيق السلام العادل والتعايش السلمى بالشرق الأوسط، وانعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام ومساعيها لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية والتي تنتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.

كما يعكس القرار البلجيكي الدعم الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتثمن مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت موجة من الإعلان عن اعتزام الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعيد مصر دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف بجانب الإنسانية وبما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لكافة شعوب المنطقة.