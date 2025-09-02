إعلان

إعلام عبري: انفجار صاروخين من اليمن في سماء السعودية

12:42 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل انفجرا في الأجواء فوق السعودية، من دون أن ينجحا في بلوغ أهدافهما أو يضطر الجيش الإسرائيلي لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أنظمة الرصد الجوية كشفت عملية الإطلاق وتم الاستعداد لاعتراض الصواريخ، غير أنها انفجرت في الجو قبل الدخول إلى المجال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك جرى دون إطلاق صافرات الإنذار أو تسجيل أي تغييرات في الحياة اليومية داخل البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل السعودية اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟