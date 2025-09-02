إعلام عبري: انفجار صاروخين من اليمن في سماء السعودية

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل انفجرا في الأجواء فوق السعودية، من دون أن ينجحا في بلوغ أهدافهما أو يضطر الجيش الإسرائيلي لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أنظمة الرصد الجوية كشفت عملية الإطلاق وتم الاستعداد لاعتراض الصواريخ، غير أنها انفجرت في الجو قبل الدخول إلى المجال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك جرى دون إطلاق صافرات الإنذار أو تسجيل أي تغييرات في الحياة اليومية داخل البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل.