"وصفه بالصديق القديم".. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الروسي

بكين- (أ ب)

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بـ"الصديق القديم"، حيث بدأ الرئيسان سلسلة من الاجتماعات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه فيه الدولتان تحديات متداخلة ومختلفة من جانب الولايات المتحدة.

ويذكر أن العلاقات بين الصين وروسيا أصبحت أكثر قربا خلال الأعوام الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

ووصف بوتين نظيره الصيني بـ"الصديق العزيز"، وقال إن علاقة موسكو مع بكين "في مستوى مرتفع غير مسبوق" .

وفي أعقاب مباحثتهما الرسمية، يعتزم الرئيسان اللقاء مجددا مع بعض من أبرز مساعديهما.

وتأتي هذه المباحثات بعدما حضر الرئيسان قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وقبل يوم من حضور عرض عسكري صيني كبير في بكين للاحتفال بالذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويذكر أن الاتحاد السوفيتي التزم بالحيادية في معظم فترات الحرب في آسيا، ولكنه قدم المساعدة للصين في الأيام الأولى للقتال ضد القوات اليابانية في الثلاثينيات.

كما أنه أعلن الحرب على اليابان في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، وأرسل قوات عبر الحدود إلى شمال شرق الصين الذي كانت تحتله اليابان.

وقال بوتين" لقد كنا دائما سويا حين ذاك، ونظل سويا الآن".