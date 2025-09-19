إسرائيل تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات على إيران

وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الجمعة، على تصويت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، اعتبارًا من 28 سبتمبر.

وقال ساعر، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": إن البرنامج النووي الإيراني ليس مخصصًا للأغراض السلمية"، وفق زعمه.

وأضاف: "إن امتلاك إيران للأسلحة النووية يعني أن النظام الأكثر خطورة يمتلك أخطر الأسلحة، مما يقوض الاستقرار والأمن العالميين بشكل كبير"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "يجب أن يظل هدف المجتمع الدولي دون تغيير: منع إيران من الحصول على قدرات نووية على الإطلاق".

وفشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.







