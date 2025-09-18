إعلان

إسرائيل في حالة تأهب.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بعد رصد صاروخ يمني

09:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025

إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، مشيرًا إلى أنه جار العمل على اعتراضه.

وأكد الجيش الإسرائيلي، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسيرة أطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات جنوبي إسرائيل، لافتة إلى أنها أصابت هدفها وتصاعدت أعمدة الدخان من أحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة أُطلقت من الشرق في منطقة إيلات

وأكدت وسائل الإعلام العبري، أن صفارات الإنذار انطلقت بعد إصابة المسيّرة للفندق في إيلات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مقتل 4 جنود في جنوب غزة، فى أول وفيات يتم الإعلان عنها منذ بدء هجومها على مدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليمن تل أبيب إسرائيل صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
