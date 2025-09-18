مصر لـ"ويتكوف": الفلسطينيون باقون على أرضهم.. ولا تهجير

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من أرضهم، محذرًا من خطورة المخططات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي وتمس جوهر القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، الخميس 18 سبتمبر، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لما تسببه من تداعيات إنسانية كارثية بحق المدنيين، مجددًا تمسك القاهرة بضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار يتيح دخول المساعدات الإنسانية العاجلة وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، ناقش الجانبان كذلك الجهود الدولية لخفض التوتر الإقليمي، مع التركيز على الملف النووي الإيراني، خصوصًا في ضوء الاتفاق الذي جرى توقيعه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة في 9 سبتمبر الجاري، والذي يمثل خطوة أولى نحو استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلي على إيران.

كما أطلع عبد العاطي المبعوث الأمريكي على نتائج الاتصالات الأخيرة مع الجانب الإيراني، مشيرًا إلى التحركات الرامية لتأجيل إعادة تفعيل العقوبات الأممية واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، ومؤكدًا في الوقت ذاته التزام مصر بدعم كافة المسارات التي تسهم في خفض التصعيد وصون أمن واستقرار المنطقة.