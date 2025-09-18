بسبب نوم المراقب.. رحلة طيران فرنسية تعلق في الجو

أ ف ب

تُرك ركاب رحلة من باريس إلى كورسيكا عالقين في الجو بعد أن أخذ مراقب جوي على الأرض غفوة في منتصف نوبته، حسبما قالت هيئة الطيران المدني الفرنسية يوم الأربعاء

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فبعد أن غفا الموظف يوم الإثنين، اضطرت رحلة "إير كورسيكا" من مطار باريس أورلي إلى أجاكسيو إلى التحليق في دوائر فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة "18 دقيقة"، بحسب ما أبلغت الهيئة وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة تقريرًا نشر في صحيفة كورس ماتان.

وأضافت هيئة الطيران أن "تدخل وحدة الإطفاء في المطار في برج المراقبة كشف أن المراقب الجوي المناوب قد غفا في موقع عمله".

وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الرحلة بأمان"، بحسب ما ذكرت الهيئة، مضيفة أنها فتحت تحقيقًا في "الوضع غير المعتاد".

وعلى الرغم من أن المراقب جاءت نتيجته سلبية في اختبار الكحول، إلا أن "عقوبة محتملة قيد النظر".