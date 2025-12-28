إعلان

خلال احتجاجات باللاذقية.. مقتل عنصر أمني سوري برصاص مسلحين

كتب : مصراوي

04:01 م 28/12/2025

الامن السوري

وكالات

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري برصاص مسلحين من فلول النظام البائد في اللاذقية بالساحل، وفق قناة الإخبارية السورية اليوم الأحد.

بدوره، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية اليوم: "تعرّضت قواتنا الأمنية والمحتجون، قبل قليل لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن".

وأضاف أن "مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات استهدفت إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إصابة بعض عناصرها جراء "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

مقتل عنصر أمني سوري مسلحين احتجاجات باللاذقية

